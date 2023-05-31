Давид Мелик-Гусейнов в преддверии профессионального праздника вручил награды 68 нижегородским медикам Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в преддверии Дня медицинского работника вручил награды 68 нижегородским медикам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, 16 специалистов за многолетний труд, работу в экстремальных условиях и на территории новых субъектов РФ получили благодарственные письма правительства Нижегородской области.

Девять сотрудников Нижегородского территориального центра медицины катастроф награждены почетными знаками губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области".

Нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" получили 18 нижегородских специалистов, семь человек получили благодарность министра здравоохранения РФ, еще семь – почетные грамоты министерства здравоохранения Нижегородской области.

Руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области Сергей Щукин вручил пятерым работникам региональной системы здравоохранения благодарственные письма Территориального органа Росздравнадзора по Нижегородской области.

Также шесть медиков получили награды Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Почетные грамоты и нагрудные знаки вручил руководитель организации Василий Приказнов.

Ранее сообщалось, что почти 100 сотрудников больницы им. Семашко в Нижнем Новгороде отмечены ведомственными наградами.

Также напомним, что почти 50 жителей Нижегородской области получили государственные и региональные награды.