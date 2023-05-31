Главная телебашня региона окрасится в зелёный цвет в поддержку акции "Сад памяти" Общество

Главная телебашня региона окрасится в зелёный цвет в поддержку акции Сад памяти

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Главная телебашня региона окрасится в зелёный цвет в поддержку акции "Сад памяти". Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Иллюминация будет включена 18 июня с 21:45 в поддержку эколого-патриотической акции "Сад памяти".

На медиаэкране пойдёт бегущая строка: "Сад памяти" и "27 млн деревьев".

Отмечается, что акция "Сад памяти" направлена на сохранение исторической памяти, озеленение городов и сбережение лесных ресурсов России. Цель проекта — высадить 27 млн деревьев в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне нашего соотечественника. 18 июня будет высажено последнее дерево.

Напомним, 196-метровая телебашня в Нижнем Новгороде - объект региональной сети эфирного телерадиовещания, который обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей области. Систему освещения архитектурно-художественной подсветки составляют светодиодные пиксели, расположенные на гранях, а также линейные прожекторы, образующие "световой пояс" по периметру технологической площадки на высоте 140 метров.