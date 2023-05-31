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Ремонт спортивных площадок и надземных переходов проводят в Нижнем Новгороде по обращениям жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, в Приокском районе был выполнен локальный ремонт надземного пешеходного перехода на улице Ларина. Здесь забетонировали ступени и отремонтировали поручни. По словам главы района Михаила Шатилова, сейчас прорабатывается вопрос о капитальном ремонте этого перехода.
В сквере "Самбо" Автозаводского района отремонтировали многофункциональную спортивную площадку и тренажеры.
На Московском шоссе, 302-320 произведен ямочный ремонт на площади 2200 кв. м. До начала осени в рамках проекта "Вам решать!" будет отремонтирована дорога от дома №302Н по улице Московское шоссе к СНТ "50 лет Октября" и от СНТ "50 лет Октября" к СНТ "Ясная поляна".
Также после жалоб нижегородцев на круглосуточную работу киоска около дома 7/24 по улице Евгения Никонова были проведены переговоры об изменении графика работы торговый точки. Теперь торговля ведется здесь с 5:00 до 01:00.
Ранее сообщалось, что лестницы, скамейки и тротуары восстанавливают в районах Нижнего Новгорода по обращениям жителей города.
Также напомним, что парапет, подпорную стенку и ограждения отремонтируют на Верхне-Волжской набережной до 10 июля.
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