Четыре электрички отменят в Нижнем Новгороде 20 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре электрички отменят в Нижнем Новгороде 20 июня. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова со ссылкой на данные Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Согласно информации, изменения в расписании связаны с техническими причинами.

Так, завтра будут отменены электрички Нижний Новгород - проспект Гагарина № 60-01/60-02, пр. Гагарина – Нижний Новгород № 60-31/60-32, Нижний Новгород – пр. Гагарина№ 60-17/60-18, пр. Гагарина – Нижний Новгород № 60-45/60-46.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте пригородной пассажирской компании.

Ранее сообщалось, что "Городские электрички" Нижнего Новгорода в январе-апреле перевезли более 526 тысяч пассажиров.

Также напомним, что дополнительные электрички на Богородском направлении назначены с 22 мая.