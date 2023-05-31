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Четыре электрички отменят в Нижнем Новгороде 20 июня. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова со ссылкой на данные Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Согласно информации, изменения в расписании связаны с техническими причинами.
Так, завтра будут отменены электрички Нижний Новгород - проспект Гагарина № 60-01/60-02, пр. Гагарина – Нижний Новгород № 60-31/60-32, Нижний Новгород – пр. Гагарина№ 60-17/60-18, пр. Гагарина – Нижний Новгород № 60-45/60-46.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте пригородной пассажирской компании.
Ранее сообщалось, что "Городские электрички" Нижнего Новгорода в январе-апреле перевезли более 526 тысяч пассажиров.
Также напомним, что дополнительные электрички на Богородском направлении назначены с 22 мая.
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