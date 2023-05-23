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Общество

"Городские электрички" Нижнего Новгорода в январе-апреле перевезли более 526 тысяч пассажиров

24 мая 2023 11:58  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Городские электрички" Нижнего Новгорода в январе-апреле перевезли более 526 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, за первые четыре месяца 2023 года  "Городскими электричками" воспользовались 526,8 тысяч пассажиров, что на 26% больше аналогичного периода 2022 года.

Всего за это время пригородные поезда Нижегородской области перевезли более 4,2 млн человек. Это на 10% больше показателей января-апреля прошлого года.

Чаще всего в Нижегородской области пассажиры отправляются из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Починок.

Ранее сообщалось, что две новые остановки появились у электричек в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что пять новых электропоездов начнут курсировать на маршруте "Городской электрички" в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

С 2013 года в Нижнем Новгороде реализуется проект "Городская электричка", призванный интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть города.

Сормовская линия включает участок Нижний Новгород-Московский – Починки. Приокская линия включает участок Нижний Новгород-Московский – Проспект Гагарина.

Остановочные пункты "Городской электрички" расположены в местах пересечения с городскими автомобильными магистралями для удобной пересадки на городской пассажирский транспорт.

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Теги:
ГЖД Общественный транспорт электрички
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