Дополнительные электрички на Богородском направлении назначены с 22 мая в ГЖД

Горьковская железная дорога с 22 мая назначила несколько дополнительных поездов на Богородском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Так, уже с сегодняшнего дня начнут курсировать составы по маршрутам Нижний Новгород – Окская; Нижний Новгород – Кожевенное; Окская – Кожевенное.
В ГЖД отметили, что с помощью дополнительных составов можно будет без пробок добраться из Богородска в Нижний Новгород ( с учетом проведения ремонтных работ на Стригинском мосту).
Среднее время в пути до Нижнего Новгорода составит 1 час 12 минут, включая пересадку на станции в Богородске. Также со станции Окская в направлении Нижнего Новгорода действует пересадочный тариф 60 и 90 минут.
Ранее сообщалось, что две новые остановки появились у электричек в Нижнем Новгороде.
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