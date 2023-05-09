Дополнительные электрички на Богородском направлении назначены с 22 мая в ГЖД Общество

Горьковская железная дорога с 22 мая назначила несколько дополнительных поездов на Богородском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Так, уже с сегодняшнего дня начнут курсировать составы по маршрутам Нижний Новгород – Окская; Нижний Новгород – Кожевенное; Окская – Кожевенное.

В ГЖД отметили, что с помощью дополнительных составов можно будет без пробок добраться из Богородска в Нижний Новгород ( с учетом проведения ремонтных работ на Стригинском мосту).

Среднее время в пути до Нижнего Новгорода составит 1 час 12 минут, включая пересадку на станции в Богородске. Также со станции Окская в направлении Нижнего Новгорода действует пересадочный тариф 60 и 90 минут.

Ранее сообщалось, что две новые остановки появились у электричек в Нижнем Новгороде.