Росприроднадзор выявил на кстовском "РусВинил" превышение нормы выбросов загрязняющих веществ Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

Росприроднадзор выявил на кстовском "РусВинил" превышение нормы выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, нарушения экологических требований были выявлены в ходе плановой проверки.

Так, в 2022 году специалисты Росприроднадзора выявили на предприятии многократные превышения нормативов предельно-допустимых выбросов по целому ряду загрязняющих веществ. В частности, по серной кислоте – в 219,4 раза, по метанолу - в 113,7 раза, по диоксиду азота – в 24,2 раза и так далее.

Также зафиксированы нарушения правил эксплуатации установок очистки газа, искажение фактов экологической информации, нарушения в части обращения с отходами производства и потребления.

Выявленные нарушения "РусВинил" должен будет устранить к сентябрю 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе ООО "РусВинил", все предписания по устранению нарушений будут выполнены.

При этом на предприятии отметили, что часть замечаний относится не к основному производству, а к работе вспомогательного оборудования и заводской лаборатории.

"Так, например, превышения по серной кислоте и по метанолу были отмечены при проведении анализов в производственной лаборатории, а по диоксиду азота (7 кг за год) - при запуске дизель-генераторов, которые являются резервным источником энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Отходы, отмеченные как образованные сверх нормативов, относятся к периоду остановочного ремонта 2022 года, и были переданы на использование с целью повторного применения.

Напомним, в 2021 году "РусВинил" был оштрафован на 800 тысяч рублей за нарушения экологического законодательства.

Также ранее сообщалось, что дзержинский "Химсорбент" в очередной раз обвинили в нарушении природоохранного законодательства.