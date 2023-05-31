Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2023 11:50  [34] Идеи для развития туризма, культуры и НХП обсудили на стратсессии в Нижегородской области
20 июня 2023 11:41  [51] Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыли для пешеходов до 27 июня
20 июня 2023 11:32  [76] Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин наградил в Дзержинске медработников в честь профессионального праздника
20 июня 2023 11:02  [103] Благоустройство объектов проходит в поселке Тонкино накануне 300-летия
20 июня 2023 10:48  [120] Росприроднадзор выявил на кстовском "РусВинил" превышение нормы выбросов загрязняющих веществ
20 июня 2023 10:25  [131] Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в СВО
20 июня 2023 09:30  [117] Прием заявок на конкурс "Смарт Диалог" продлен до 30 июня
20 июня 2023 09:07  [184] Первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе
19 июня 2023 18:58  [343] Правозащитную организацию "Агора" включат в реестр нежелательных организаций
19 июня 2023 18:21  [276] Основание двухъярусной смотровой площадки у Святого озера достроили в Дзержинске
Общество

Росприроднадзор выявил на кстовском "РусВинил" превышение нормы выбросов загрязняющих веществ

20 июня 2023 10:48  [120] Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

Росприроднадзор выявил на кстовском "РусВинил" превышение нормы выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, нарушения экологических требований были выявлены в ходе плановой проверки.

Так, в 2022 году специалисты Росприроднадзора выявили на предприятии многократные превышения нормативов предельно-допустимых выбросов по целому ряду загрязняющих веществ. В частности, по серной кислоте – в 219,4 раза, по метанолу - в 113,7 раза, по диоксиду азота – в 24,2 раза и так далее.

Также зафиксированы нарушения правил эксплуатации установок очистки газа, искажение фактов экологической информации, нарушения в части обращения с отходами производства и потребления.

Выявленные нарушения "РусВинил" должен будет устранить к сентябрю 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе ООО "РусВинил", все предписания по устранению нарушений будут выполнены.

При этом на предприятии отметили, что часть замечаний относится не к основному производству, а к работе вспомогательного оборудования и заводской лаборатории.

"Так, например, превышения по серной кислоте и по метанолу были отмечены при проведении анализов в производственной лаборатории, а по диоксиду азота (7 кг за год) - при запуске дизель-генераторов, которые являются резервным источником энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Отходы, отмеченные как образованные сверх нормативов, относятся к периоду остановочного ремонта 2022 года, и были переданы на использование с целью повторного применения.

Напомним, в 2021 году "РусВинил" был оштрафован на 800 тысяч рублей за нарушения экологического законодательства.

Также ранее сообщалось, что дзержинский "Химсорбент" в очередной раз обвинили в нарушении природоохранного законодательства.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph