Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин наградил в Дзержинске медработников в честь профессионального праздника Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил награды и Благодарственные письма регионального парламента, а также Благодарности председателя ЗСНО коллективам медицинских учреждений города Дзержинска в честь Дня медицинского работника.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, спикер отметил многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в повышение качества оказания медицинской помощи жителям Нижегородской области.

В рамках церемонии награждения врачам поликлиники №1 городской больницы №2 были вручены почетные награды: заведующей отделением медицинской профилактики Ольге Карповой - нагрудный знак "Отличник здравоохранения", а врачу рентгенологу Николаю Каракозову – Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ.

В торжественном мероприятии также принял участие первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев и председатель городской Думы Виктория Николаева.

По словам Евгения Люлина, сейчас депутаты и исполнительная власть Дзержинска делают всё возможное, чтобы система здравоохранения города развивалась. Приводится в порядок крупнейшая городская организация здравоохранения – больница № 2, там идёт капитальный ремонт, устанавливается современное медицинское оборудование. В 2023 году во 2-ой больнице открылось первое в Дзержинске гериатрическое отделение, где оказывается специализированная медицинская помощь людям старшего поколения.

Кроме того, развивается дзержинский филиал областного онкодиспансера, проходит капитальный ремонт поликлиники №2. На очереди – капремонт первой поликлиники.

"Система здравоохранения должная быть готова к любым вызовам и сейчас мы особенно остро осознаём важность поддержки этой отрасли. Главным результатом должна стать уверенность людей в том, что они всегда получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсёстры будут трудиться в современных, достойных условиях. Безусловно, здания, оборудование, технологии, помощь власти и благотворителей очень важны. Но все-таки самое главное в медицине – это ежедневный, ежечасный труд наших врачей, среднего и младшего медицинского персонала", - отметил Евгений Люлин.

"Профессия врача - одна из самых непростых в мире. К вам мы идем со своими проблемами, а когда они решаются – не всегда находим время должным образом поблагодарить и сказать "спасибо". Но несмотря ни на что вы остаетесь верны клятве Гиппократа, которую дали однажды и на всю жизнь. Говорят, врачам, особенно тем, кто работает в здравоохранении много лет, свойственна циничность. Но я бы назвал это профессионализмом и беспристрастностью, без которых порой трудно принять единственно верное врачебное решение. Особые слова благодарности сегодня хочу адресовать врачам, которые спасают наших ребят в зоне боевых действий специальной военной операции. Мира в ваших семьях, здоровья вам и вашим близким, профессиональных успехов и добросовестных пациентов!", - отметил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Дзержинска благодарственные письма администрации города получили ветераны здравоохранения поликлиники №1 и городской больницы №2, отдавшие медицине более сорока лет. Нина Викторовна Кудрявцева работала сначала в должности фельдшера, а затем рентгенолаборанта, а Зинаида Федоровна Захарычева 32 года посвятила оказанию медицинской помощи населению поселка Свердлова, после чего работала старшей медсестрой терапевтического отделения городской больницы №2.

"Однажды вы сделали большой ответственный шаг в жизни, посвятив свою жизнь медицине. Это путь милосердия и бесконечной любви к людям. Те, кто идет по нему, работает днями и ночами, не жалея сил и времени, чтобы помочь каждому больному. Низкий поклон за ваш самоотверженный труд! Желаю вам благодарных пациентов, здоровья и счастья!", - сказала председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

Также врачам, медицинским сестрам, санитарам, фельдшерам и лаборантам были вручены благодарности и благодарственные письма Законодательного Собрания и Губернатора Нижегородской области, администрации и Думы города Дзержинска. Специальным подарком для сотрудников учреждений здравоохранения стал концерт нижегородского ансамбля песни и танца "Казачий хутор".

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи отмечены главной медицинской премией России "Призвание".