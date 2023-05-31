Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Благоустройство парка имени Кулибина
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2023 13:14  [43] Только в одном озере Нижнего Новгорода вода не соответствует бактериологическим нормам
20 июня 2023 12:44  [95] Двое нижегородцев из "Движения первых" представят регион на Всероссийском молодежном форуме "Шум"
20 июня 2023 12:26  [138] Трасса движения автобусного маршрута Т-55 в Нижнем Новгороде будет изменена
20 июня 2023 11:50  [121] Идеи для развития туризма, культуры и НХП обсудили на стратсессии в Нижегородской области
20 июня 2023 11:41  [130] Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыли для пешеходов до 27 июня
20 июня 2023 11:32  [125] Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин наградил в Дзержинске медработников в честь профессионального праздника
20 июня 2023 11:02  [154] Благоустройство объектов проходит в поселке Тонкино накануне 300-летия
20 июня 2023 10:48  [151] Росприроднадзор выявил на кстовском "РусВинил" превышение нормы выбросов загрязняющих веществ
20 июня 2023 10:25  [170] Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в СВО
20 июня 2023 09:30  [135] Прием заявок на конкурс "Смарт Диалог" продлен до 30 июня
Общество

Только в одном озере Нижнего Новгорода вода не соответствует бактериологическим нормам

20 июня 2023 13:14  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вода в одном озере Нижнего Новгорода не соответствует бактериологическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты ведомства провели уже более 470 исследований проб воды зон рекреаций на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические  показатели.

По данным на 20 июня, нормативным значениям  по бактериологическим показателям не соответствует вода в озере Больничном в Канавинском районе. Остальные благоустроенные пляжные зоны Нижнего Новгорода признаны пригодными для купания.

Также Роспотребнадзор проверил качество воды в Семенове (озеро Верхнее), на Бору (озеро Юрасовское), в Лыскове (река Волга), Выксе (Верхний пруд) и Дзержинске (озеро Святое). Во всех водоемах пробы воды соответствуют нормативным показателям.

Напомним, неделю назад гигиеническим нормативам и микробиологическим показателям не соответствовала вода в семи водоемах Нижнего Новгорода.

Для отдыха в Нижнем Новгороде летом доступны 20 пляжей и зон отдыха.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Купальный сезон пляжи Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph