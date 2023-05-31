Только в одном озере Нижнего Новгорода вода не соответствует бактериологическим нормам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вода в одном озере Нижнего Новгорода не соответствует бактериологическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты ведомства провели уже более 470 исследований проб воды зон рекреаций на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели.

По данным на 20 июня, нормативным значениям по бактериологическим показателям не соответствует вода в озере Больничном в Канавинском районе. Остальные благоустроенные пляжные зоны Нижнего Новгорода признаны пригодными для купания.

Также Роспотребнадзор проверил качество воды в Семенове (озеро Верхнее), на Бору (озеро Юрасовское), в Лыскове (река Волга), Выксе (Верхний пруд) и Дзержинске (озеро Святое). Во всех водоемах пробы воды соответствуют нормативным показателям.

Напомним, неделю назад гигиеническим нормативам и микробиологическим показателям не соответствовала вода в семи водоемах Нижнего Новгорода.

Для отдыха в Нижнем Новгороде летом доступны 20 пляжей и зон отдыха.