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Общество

Три сотрудника Нижегородского планетария им. Гречко получили награды фестиваля "Отражение Вселенной"

20 июня 2023 14:58  [2] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Три сотрудника Нижегородского планетария им. Гречко получили награды фестиваля "Отражение Вселенной". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в департаменте, жюри высоко отметило лекторский уровень, профессиональную подачу и оригинальный видеоряд нижегородских специалистов.

В рамках фестиваля состоялся конкурс "живых" программ, где лектор проводил лекцию под полнокупольное сопровождение. Нижегородцы победили в следующих номинациях:

- Наталья Данилова - "Лучшая научно-популярная лекция с полнокупольной визуализацией" ("Азбука звёздного неба")

- Екатерина Засыпкина – "Специальная отметка жюри за лекторское мастерство" ("Планеты, открытые заново")

- Дмитрий Панькин – "Специальная отметка жюри за креативный подход" (мультфильм "Луна").

Ранее сообщалось, что Нижегородский планетарий им. Гречко и технопарк "Саров" подписали соглашение о сотрудничестве.

Также напомним, что проект нижегородского планетария победил на конкурсе "Музей 4.0".

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Теги:
Конкурсы Планетарий
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