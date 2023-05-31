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Три сотрудника Нижегородского планетария им. Гречко получили награды фестиваля "Отражение Вселенной". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Как рассказали в департаменте, жюри высоко отметило лекторский уровень, профессиональную подачу и оригинальный видеоряд нижегородских специалистов.
В рамках фестиваля состоялся конкурс "живых" программ, где лектор проводил лекцию под полнокупольное сопровождение. Нижегородцы победили в следующих номинациях:
- Наталья Данилова - "Лучшая научно-популярная лекция с полнокупольной визуализацией" ("Азбука звёздного неба")
- Екатерина Засыпкина – "Специальная отметка жюри за лекторское мастерство" ("Планеты, открытые заново")
- Дмитрий Панькин – "Специальная отметка жюри за креативный подход" (мультфильм "Луна").
Ранее сообщалось, что Нижегородский планетарий им. Гречко и технопарк "Саров" подписали соглашение о сотрудничестве.
Также напомним, что проект нижегородского планетария победил на конкурсе "Музей 4.0".
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