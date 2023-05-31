Нижегородский планетарий им. Гречко и технопарк "Саров" подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородский планетарий им. Гречко и технопарк "Саров" заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно документу, Нижегородский планетарий на площадке саровского технопарка организует свои мероприятия и научные программы. Предполагается, что таким образом у жителей Сарова и прилегающих районов области будет сформирован повышенный интерес к изучению космоса и астрономии.

Кроме того, в технопарке станут проводиться научные семинары, конференции, организуют просветительские программы. Стороны также договорились о продвижении продуктов научного просветительства Сарова и Нижнего Новгорода на внутреннем рынке.

Напомним, основное здание Нижегородского планетария находится на капитальном ремонте, но лекции и программы продолжаются в учебном планетарии НГПУ им. Минина в главном корпусе ВУЗа на площади Минина и Пожарского.

Работы по капитальному ремонту Нижегородского планетария коснутся залов "Астрономия", "Космонавтика" и "Планета". Большой звёздный зал отремонтировали и поменяли оборудование к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Залы Нижегородского планетария начинают обретать новые формы и цвета. Например, на 1 и 2 этажах уже окрашены потолки, оштукатурены стены, в некоторых залах появляются новые цветовые решения. Рабочие продолжают монтаж систем вентиляции и электроснабжения, выполняют устройство перегородок, монтируют окна – некоторые из них выполняют по спецзаказу – и ведут подготовку к утеплению фасадов. Работы идут по графику", - сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что астроному-любителю из Нижнего Новгорода удалось заснять вспышку сверхновой звезды.

