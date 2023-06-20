Нижегородца приговорили к 9 годам колонии за шпионаж в пользу Украины, США и Великобритании Происшествия

Фото: пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области

Нижегородца приговорили к 9 годам колонии за шпионаж в пользу Украины, США и Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, еще в начале 2022 года было установлено, что сотрудник одного из нижегородских режимных оборонно-промышленных предприятий общается с представителями спецслужб Украины, США и Великобритании. шпионаж в пользу Украины, США и Великобритании.

В ведомстве особо отметили, что большую часть жизни он посвятил науке и работе в области повышения обороноспособности страны.

Для сокрытия противоправной деятельности мужчина использовал поддельные документы и специальное программное оборудование.

Установлено, что нижегородец тщательно готовился к совершению государственной измены в течение нескольких лет. Для этого он собирал и хранил данные о новейших и секретных научных разработках. На последнем этапе мужчина пытался заинтересовать представителей спецслужб этой информацией и обсуждал сумму денежного вознаграждения.

Отмечается, что задержанный долго не признавал свою вину, но в итоге под давлением неопровержимых доказательств начал сотрудничать со следствием. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

23 мая Нижегородский областной суд приговорил нижегородца к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Ранее сообщалось, что двум нижегородцам вынесли предостережения о недопустимости государственной измены.

Также напомним, что ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины.