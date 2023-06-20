Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ

Выставка "Художник и сказка" открылась в Нижегородском государственном художественном музее.
В экспозиции представлено более 120 произведений русских художников - шедевры Врубеля, Репина, Рериха и Васнецова, а также театральные костюмы, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и мелкой фарфоровой пластики из собраний Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галереи (Москва), Российского национального Музея музыки (Москва) и НГХМ. Все они объединены темой былин и сказок.
Выставка "Художник и сказка" открыта для посещения до 13 августа. Билеты можно приобрести и по "Пушкинской карте".
Фото: Александр Воложанин
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