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Культура и отдых

Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ

20 июня 2023 18:41  [6] Культура и отдых

Выставка "Художник и сказка" открылась в Нижегородском государственном художественном музее.

В экспозиции представлено более 120 произведений русских художников - шедевры Врубеля, Репина, Рериха и Васнецова, а также театральные костюмы, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и мелкой фарфоровой пластики из собраний Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галереи (Москва), Российского национального Музея музыки (Москва) и НГХМ. Все они объединены темой былин и сказок.

Выставка "Художник и сказка" открыта для посещения до 13 августа. Билеты можно приобрести и по "Пушкинской карте".

Фото: Александр Воложанин

Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ

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Теги:
Выставка НГХМ
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Фоторепортажи
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
20 июня 2023 18:41Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
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