Социальные услуги в натуральном виде получают 103 987 льготников Нижегородской области Общество

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Социальные услуги в натуральном виде получают 103 987 льготников Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Согласно информации, граждане льготной категории, которым назначена ежемесячная денежная выплата, могут заменить ее на получение различных услуг, среди которых лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места лечения и обратно.

Так, наиболее востребованной мерой поддержки в регионе является проезд на пригородных электричках. Ею пользуется 21 953 нижегородца. Полным пакетом натуральных социальных услуг пользуется 56 273 человека.

Подать заявление на получение набора социальных услуг можно до 1 октября 2023 года. Это можно сделать в клиентских службах Соцфонда, МЦФ или через портал "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что электронный сертификат для предоставления соцвыплат появится в Нижегородской области.

Также напомним, что отделение Соцфонда до 1 сентября продлило пенсии по потере кормильца школьникам и студентам.