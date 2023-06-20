Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород Общество

Фото: пресс-служба авиакомпании "Россия"

Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, новые самолеты в июне позволят дополнительно перевезти более 70 тысяч пассажиров.

Так, из Москвы в Нижний Новгород назначен дополнительный рейс с вылетом в 9:45 и прибытием в 11:00, обратно самолет отправится в 11:45 с прилетом в столицу в 13:05.

Из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород самолет будет отправляться в 19:50 и прибывать в 21:35. Обратный вылет запланирован на 23:05 с прибытием в 1:00.

"Нижний Новгород зарекомендовал себя центром притяжения туристов – благоприятный инвестиционный климат, развитая инфраструктура, исторические достопримечательности и множество вариантов досуга. Все больше пассажиров выбирают это направление для путешествий", - отметили в авиакомпании.

Полеты в Москву выполняются на Суперджет 100 в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту – 87.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" приступит к выполнению полетов из Нижнего Новгорода в Хургаду с 3 июля.

Также напомним, что в мае авиакомпания Smartavia начала выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.