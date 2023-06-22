Благоустройство парка имени Кулибина
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
22 июня 2023 12:23  [62] Три новых резидента с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей вошли в ОЭЗ "Кулибин"
22 июня 2023 11:20  [99] ОМК построит в Выксе дом на 337 квартир для сотрудников своего завода
22 июня 2023 11:02  [123] Компания Эн+ продолжает корпоративную ипотечную программу в Нижнем Новгороде
21 июня 2023 17:44  [315] День поставщика в судостроительной отрасли прошел с участием 130 предприятий из Нижегородской области
21 июня 2023 16:17  [426] Патентную систему налогообложения планируют расширить в Нижегородской области
21 июня 2023 12:22  [318] Дзержинское предприятие поставит 16 электробусов в Пермь
20 июня 2023 15:35  [487] Налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде
20 июня 2023 13:52  [403] МегаФон разогнал мобильный интернет в Выксе
20 июня 2023 12:56  [401] "Росгосстрах" запустил акцию "Горячий сезон", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья
20 июня 2023 12:18  [545] Производство бумаги для гофрирования по новой технологии запустят в Нижегородской области
Бизнес

ОМК построит в Выксе дом на 337 квартир для сотрудников своего завода

22 июня 2023 11:20  [99] Бизнес
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Объединенная металлургическая компания (ОМК) планирует построить в Выксе дом на 337 квартир для сотрудников своего завода.

Как сообщили в пресс-службе ОМК, дом возведут на месте бывшего ДК на улице Красные Зори. Строительная компания уже приступила к демонтажу старого здания.

Во дворе нового восьмиэтажного дома появится благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками, здесь высадят деревья и кустарники. Пешеходные тротуары сделают удобными для прогулок с детским колясками и передвижения людей с инвалидностью. Около дома оборудуют парковку.

"Выкса – один из самых быстроразвивающихся городов. ОМК строит производства, создает рабочие места на заводе, градообразующее предприятие растет. В связи с этим городу остро необходимо современное жилье. Поэтому группа ОМК реализует в Выксе большую жилищную программу. На участке, выбранном для строительства, стояло аварийное здание ДК. Это заброшенная уже много лет назад территория, обнесенная забором. Компания приняла решение выкупить данный участок и дать ему новую жизнь, построив здесь современное и комфортное жилье. На прилегающей к новому дому территории обустроят удобные площадки для детских игр и занятий спортом, которыми смогут пользоваться жители всего квартала", – прокомментировал управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Жилье ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Акция Свеча памяти в нижегородском Парке Победы
22 июня 2023 09:53Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph