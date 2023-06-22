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Общество

Критерии капитального ремонта планируется обновить в Нижегородской области

22 июня 2023 17:12  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фонд развития территорий РФ рассматривает Нижегородскую область в качестве пилотной площадки для внедрения новых методических материалов, на которые опираются заказчики и подрядчики во время проведения капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в ходе двухдневного визита делегация Фонда высоко оценило качество капремонта в Нижегородской области.

Как рассказал заместитель генерального директора Фонда развития территорий РФ Олег Рурин, новые методики касаются технических вопросов проведения работ, используемых материалов и оценки потребности в проведении ремонта.

"Цель – сделать проведение капремонта более эффективным и ремонтировать именно то, что нужно для комфорта жителей дома и для повышения надежности МКД", -подчеркнул он.

В 2022 году Фонд отремонтировал в Нижегородской области 297 крыш, 207 фасадов, 30 подвалов и фундаментов, 444 видов инженерных систем и установил 217 лифтов в 69 домах. Эти работы позволили улучшить жилищные условия более чем для 67 тысяч нижегородцев.

В этом году акцент будет сделан на ремонте крыш и замене лифтов.

Также Олег Рурин высоко оценил комплексный подход к проведению капитального ремонта и синхронизацию нескольких программ, когда при замене лифтов также обновляются домофоны и подъезды.

Ранее сообщалось, что первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что собираемость взносов за капремонт в Нижнем Новгороде составляет 98%.

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Теги:
капремонт
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