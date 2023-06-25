Глеб Никитин: "Судостроение всегда играло большую роль в жизни нашего региона" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем кораблестроителя.

"Судостроение всегда играло большую роль в жизни нашего региона. С давних времен реки были важнейшими торговыми путями, и от качества судов зависели судьбы огромного числа людей. Новую страницу в отрасли открыло создание Сормовского завода, ставшего одним из лучших профильных предприятий страны. Труд корабелов нашел свое отражение в большом количестве культурных произведений, вдохновлял художников и поэтов. Огромным прорывом в XX веке стала деятельность Ростислава Алексеева. Он не только сам был талантливым первооткрывателем, но и воспитал целую плеяду ярких исследователей и конструкторов. К счастью, наследие прошлого не было утеряно, и сегодня вы являетесь достойными продолжателями традиций.

В последние годы отрасль в Нижегородской области получила серьезное развитие. На "Красном Сормове" спустили на воду огромный лайнер "Мустай Карим", коллектив предприятия работает над новыми проектами, а совсем недавно был заключен контракт на строительство серии из 34 сухогрузов. Большой объем работы не просто гарантирует стабильность, но и дает возможность развиваться, искать новое. ЦКБ имени Алексеева активно развивает производственную базу, а "Валдаи" и "Метеоры" становятся настоящим украшением наших рек. Немало появляется и новых компаний, заинтересованных в реализации профильных проектов. Уверен, что у судостроительной отрасли в регионе большое будущее!

"Главный залог успеха именно вы - талантливые, неравнодушные, проданные своему делу люди! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.