Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье нижегородского участника СВО Алексея Дворянинова Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье Алексея Дворянинова е у Вечного огня в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, Алексей ушел добровольцем на СВО, принял участие во многих военных операциях и погиб при исполнении воинского долга.

Сын Алексея Дворянинова сегодня вернулся из лагеря "Хочу стать десантником". Юрий Шалабаев вручил ему и другим ребятам удостоверения парашютистов, а их родителям – благодарственные письма.

"Лагерь "Хочу стать десантником" - один из наших самых ярких и эффективных проектов, самых эффективных, и мы будем выделять средства на его развитие. Нужно, чтобы как можно больше молодежи проходило через этот инструмент военно-патриотического воспитания. Мы видим, насколько он благотворно влияет на наших молодых людей. Еще раз хочу сказать родителям и преподавательскому составу спасибо за такое воспитание", - сказал глава города.

Ранее Орден Мужества вручили родственникам героя Виталия Янчинского.

Напомним также, что мемориальную доску тренеру, кавалеру ордена Мужества Алексею Чепко открыли в Нижнем Новгороде.