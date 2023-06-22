Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье нижегородского участника СВО Алексея Дворянинова

Фото:
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье Алексея Дворянинова е у Вечного огня в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно информации, Алексей ушел добровольцем на СВО, принял участие во многих военных операциях и погиб при исполнении воинского долга.
Сын Алексея Дворянинова сегодня вернулся из лагеря "Хочу стать десантником". Юрий Шалабаев вручил ему и другим ребятам удостоверения парашютистов, а их родителям – благодарственные письма.
"Лагерь "Хочу стать десантником" - один из наших самых ярких и эффективных проектов, самых эффективных, и мы будем выделять средства на его развитие. Нужно, чтобы как можно больше молодежи проходило через этот инструмент военно-патриотического воспитания. Мы видим, насколько он благотворно влияет на наших молодых людей. Еще раз хочу сказать родителям и преподавательскому составу спасибо за такое воспитание", - сказал глава города.
Ранее Орден Мужества вручили родственникам героя Виталия Янчинского.
Напомним также, что мемориальную доску тренеру, кавалеру ордена Мужества Алексею Чепко открыли в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+