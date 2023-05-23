Около 2 км трамвайных путей уже заменено на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 2 км трамвайных путей уже заменено на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Напомним, работы по обновлению трамвайных путей начались здесь в конце марта.

Сейчас на участке одновременно ведется демонтаж старых рельсов, устройство нового основания под пути и укладка новой рельсово-шпальной решетки. Общая готовность работ оценивается в 40%.

В Сормовском районе на участке от станции Варя до центра Сормова уложены пути протяженностью около 1000 п. м. Модернизацию путей на Сормовском кольце планируется завершить уже в этом году.

Также ведется замена аварийных опор под новую контактную сеть.

Как рассказал замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин, в Нижний Новгород уже поступили 10 вагонов "МиНиН", четыре из которых работают на маршрутах №2, №8 и №22, а остальные проходят обкатку. До конца года в регион поступит еще 50 новых трамваев.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Российско-белорусское производство трамваев "МиНиН" открылось в Нижегородской области в декабре 2022 года.