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Политика

Дзержинский завод им. Свердлова внесен в санкционный список Евросоюза

23 июня 2023 15:58  [99] Политика

Фото: соцсети завода

Дзержинский завод им. Свердлова внесен в санкционный список Евросоюза. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Согласно информации, санкции связаны с действующими контрактами завода с министерством обороны России. Их общая сумма составляет более 600 млн рублей.

Также отмечается, что завод им. Свердлова является единственным российским производителем октогена и гексогена, используемых армией РФ.

Попадание под санкции повлечет за собой заморозку активов на территории Евросоюза.

Всего в санкционный список было внесено 71 физические лицо и 33 юридических лица.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" перейдет под контроль ГК "Ростех".

Ранее сообщалось, что министерство торговли США ввело экспортные ограничения против пяти нижегородских предприятий.

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Теги:
Завод Санкции
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