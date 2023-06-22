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Культура и отдых

Никита Михалков представил в Нижнем Новгороде спектакль "12"

23 июня 2023 19:20  [1] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Людмила Серая

Режиссер Никита Михалков 23 июня представил в Нижнем Новгороде свой спектакль "12".

Напомним, его показы пройдут в столице Приволжья 23 и 24 июня.

"Нижний Новгород я очень люблю, ценю. Нижний и ближайшие районы были моей съемочной площадкой. Я снимал тут "Солнечный удар", "Утомленные солнцем". Для меня Нижний это огромная съемочная площадка, которая подарила много прекрасных впечатлений", - рассказал Никита Михалков.

Авторами пьесы выступили Никита Михалков, братья Пресняковы, режиссер-постановщик – Никита Михалков, художник-постановщик – Юрий Купер, композитор – Эдуард Артемьев, хореографами выступили Лаша Марыхуба и Евгений Раев.

Спектакль создан при поддержке компании Sima Land и Андрея Симановского.

"12" – спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде.

"Это история и для людей, сидящих в царской ложе,и для людей, кто сидит на галерке или стоит в проходе. Каждый из них найдёт то, что ему важно. Это спектакль для всех и про каждого", - отметил Никита Михалков.

Режиссёр также отметил высокий уровень актеров его театра.

"Наша труппа состоит только из людей, которые реально могут все: трагедия, драма, буффонада, пластика, пение. Это для нас самое главное", - сказал Никита Михалков.

Показы спектакля проходят в рамках проекта министерства культуры РФ "Большие гастроли".

"Это замечательный,уникальный проект, который реализует министерство культуры в 2014 года. Нижегородская область очень успешно включена в проект с 2015 года. Только в этом году у нас в проект вошли шесть театров. Очень важно, что это не только крупные театры. Например, в этом году у нас включился в проект частный "Театр на Счастливой", - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Она добавила, что "Большие гастроли" дают новые возможности как для зрителей, так и для театральных коллективов.

"Это знакомство с новым зрителем, с новыми площадками, новыми технологиями. Для зрителей это возможность посмотреть репертуары ведущих театров нашей страны", - рассказала Наталья Суханова.

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Теги:
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