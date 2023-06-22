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Общество

Площадь Свободы в Нижнем Новгороде будет закрыта для транспорта в связи со строительством метро

23 июня 2023 19:36  [211] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Площадь Свободы в Нижнем Новгороде будет закрыта для транспорта в связи со строительством метро. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области.

Согласно информации, сроки перекрытия площади и участков улиц, прилегающих к ней, будут определены, исходя из готовности генерального подрядчика и привлекаемых организаций к старту работ по выносу инженерных коммуникаций.

Планируется, что вынос коммуникаций будет завершен в сентябре 2023 года.

Отмечается, что закрытие движения на площади Свободы позволит вдвое ускорить сроки выполнения работ по переустройству коммуникаций в связи с подготовкой к строительству метро. 

На время работ изменится маршрут движения троллейбусов.

Также изменения произойдут в трассах автобусных маршрутов.

Напомним, что стоимость строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется к 2026 году.

Ранее сообщалось, что разработка стартового котлована началась на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Метро Строительство
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