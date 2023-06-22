Фото:
Площадь Свободы в Нижнем Новгороде будет закрыта для транспорта в связи со строительством метро. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области.
Согласно информации, сроки перекрытия площади и участков улиц, прилегающих к ней, будут определены, исходя из готовности генерального подрядчика и привлекаемых организаций к старту работ по выносу инженерных коммуникаций.
Планируется, что вынос коммуникаций будет завершен в сентябре 2023 года.
Отмечается, что закрытие движения на площади Свободы позволит вдвое ускорить сроки выполнения работ по переустройству коммуникаций в связи с подготовкой к строительству метро.
На время работ изменится маршрут движения троллейбусов.
Также изменения произойдут в трассах автобусных маршрутов.
Напомним, что стоимость строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется к 2026 году.
Ранее сообщалось, что разработка стартового котлована началась на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+