Дождь прогнозируется в Нижегородской области в течение дня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дождь прогнозируется в Нижегородской области в течение дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, местам ожидаются сильные осадки.

Отмечается, что такие погодные условия сохранятся и вечером.

Ранее сообщалось, что сегодня температура едва поднимется до +16...+18°. К вечеру облака рассеются, но и заметно похолодает - до +10...+13°.

Напомним, высокая и чрезвычайная пожароопасность установилась в ряде районов Нижегородской области.