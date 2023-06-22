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Общество

Дождь прогнозируется в Нижегородской области в течение дня

24 июня 2023 11:04  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дождь прогнозируется в Нижегородской области в течение дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, местам ожидаются сильные осадки.

Отмечается, что такие погодные условия сохранятся и вечером.

Ранее сообщалось, что сегодня температура едва поднимется до +16...+18°. К вечеру облака рассеются, но и заметно похолодает - до +10...+13°.

Напомним, высокая и чрезвычайная пожароопасность установилась в ряде районов Нижегородской области.

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