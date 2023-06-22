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Общество

Прохладная дождливая погода прогнозируется в Нижегородской области на День молодёжи

23 июня 2023 12:38  [83] Общество

Фото: Светлана Шуга

В эти выходные на территорию Нижегородской области ворвётся небольшой атлантический циклон: атмосферное давление поползёт вниз, к вечеру пятницы облака затянут небо, заметно посвежеет, а в субботу прогнозируются дожди. Однако непогода будет кратковременной, и уже в воскресенье выглянет солнце.

В пятницу в первую половину дня ожидается преимущественно солнечная погода, столбики термометров поднимутся до +21°, юго-восточный ветер усилится до 4 м/с. Во второй половине дня атмосферное давление опустится до 746 мм рт.ст, станет пасмурно, и ночью похолодает до +13..+17°.

В субботу в течение дня прогнозируются слабые дожди, температура едва поднимется до +16...+18°. К вечеру облака рассеются, но и заметно похолодает - до +10...+13°, а вот ветер практически стихнет.

В воскресенье в регионе вступит в силу антициклон, установится малооблачная погода, потеплеет до +21...+23°.

Напомним, высокая и чрезвычайная пожароопасность установилась в ряде районов Нижегородской области.

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