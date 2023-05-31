Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в Нижегородской области до 26 июня Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников (IV и V класс) установится на ряде территорий Нижегородской области с 20 по 26 июня. В Нижнем Новгороде с 21 июня прогнозируется IV пожароопасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные Верхне-Волжского УГМС.

В связи с этим повышается вероятность ЧС, связанных с возникновением природных пожаров, распространением огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не оставлять на полянах легковоспламеняющиеся отходы и мусор из стекла, а также не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. №1614 нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар (по ст. 261 УК РФ).

Согласно информации Минлесхоза Нижегородской области, за прошедшие сутки на землях лесного фонда зарегистрирован один лесной пожар. При этом с начала пожароопасного сезона ликвидировано 17 лесных пожаров, 16 из которых возникли по вине местного населения, 1 - из-за разряда молнии.

13 очагов возгорания были зафиксированы камерами видеонаблюдения, о трёх сообщили очевидцы, ещё один пожар был обнаружен с самолёта.