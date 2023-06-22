Более 750 жителей Нижегородской области вошло в федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 750 жителей Нижегородской области вошло в федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови им. Н.Я. Климовой.

Согласно информации, в регистр вошло более 430 жителей Нижнего Новгорода и около 320 жителей других муниципалитетов региона.

Для вступления в регистр потенциальных доноров необходимо оформить соответствующее заявление в личном кабинете на портале "Госуслуги" и дождаться приглашения в Центр крови. В дальнейшем добровольцу будет проведена первичная процедура взятия венозной крови из локтевого сгиба для последующего проведения HLA-типирования. В случае выявления совпадения с каким-либо пациентом доброволец приглашается в специализированное медицинское учреждение для проведения дополнительных исследований и последующей трансплантации.

С противопоказаниями следует предварительно ознакомиться на сайте ноцк.рф

Ранее сообщалось, что более 260 нижегородцев пожертвовали свою кровь во Всемирный день донора.

Также напомним, что звания "Почётный донор России" удостоены еще 15 нижегородцев.