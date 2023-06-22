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Общество

Электронный сертификат на технические средства реабилитации для воспитанников детдомов введут в Нижегородской области

24 июня 2023 13:22  [62] Общество

Фото: Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Электронный сертификат на технические средства реабилитации для воспитанников детдомов введут в Нижегородской области. Об этом сообщили в АНО "Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Согласно информации, благодаря сертификату срок получения технических средств реабилитации сократится с двух месяцев до трех недель.

Родители детей с инвалидностью могут быстро оформить сертификат на "Госуслугах" для получения коляски, ходунков или ортопедической обуви, использование которых предусмотрено индивидуальной программой реабилитации ребенка. В течение 10 дней заявителям должны поступить средства, на которые можно будет самостоятельно выбрать и приобрести ту вещь, которая соответствует индивидуальным потребностям ребенка.

В случае детских домов интернатов получением электронных сертификатов занимаются директора учреждений, у которых под опекой может быть более ста детей. 

"Благодаря Службе защиты прав мы разобрались и начали отлаживать процесс получения технических средств реабилитации для детей. Конечно, три недели – это все равно долго, так как в интернате больше 100 воспитанников, и каждому нужны подгузники, специальные матрасы, коляски, ходунки и другие средства. Но сейчас нам стал понятен сам процесс оформления", – отметила директор Арзамасского дома социального обслуживания для детей "Маяк" Евгения Габова.

Действуя по новому алгоритму, учреждение уже получило три инвалидные коляски. В дальнейшем Арзамасский ДДИ планирует получать электронные сертификаты не последовательно, а сразу на всех детей.

В АНО "Служба защиты прав" подчеркнули, что получить электронный сертификат на техническое средство реабилитации может любой человек, которому это средство положено по индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Информацию об алгоритме получения сертификата можно найти на официальном сайте АНО "Службы защиты прав" или по номеру горячей линии: +7 (987) 744-84-10.

Ранее сообщалось, что электронный сертификат для предоставления соцвыплат появится в Нижегородской области.

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