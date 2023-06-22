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Общество

Юрий Шалабаев: "Работаем все вместе для достижения поставленных Президентом Владимиром Путиным целей"

24 июня 2023 17:02  [108] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам.

"События, происходящие сегодня в стране, не оставили никого равнодушными. Каждый из нас, безусловно, следит за происходящим в режиме он-лайн. 

Главное, не нужно поддаваться панике и здраво оценивать новости, которые появляются в социальных сетях. А лучше  - пользоваться проверенными источниками информации.   

Работаем все вместе для достижения поставленных Президентом Владимиром Путиным целей", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, дополнительные меры безопасности введены в Нижегородской области. Было принято решение об отмене сегодняшнего салюта.

"Все мы сегодня внимательно слушали обращение Президента и Верховного Главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве!" - подчеркивал Глеб Никитин.

Также в Нижнем Новгороде отменены концерты Димы Билана и Линды.

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Теги:
Армия Юрий Шалабаев
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