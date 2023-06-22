Юрий Шалабаев: "Работаем все вместе для достижения поставленных Президентом Владимиром Путиным целей"

Фото:
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам.
"События, происходящие сегодня в стране, не оставили никого равнодушными. Каждый из нас, безусловно, следит за происходящим в режиме он-лайн.
Главное, не нужно поддаваться панике и здраво оценивать новости, которые появляются в социальных сетях. А лучше - пользоваться проверенными источниками информации.
Работаем все вместе для достижения поставленных Президентом Владимиром Путиным целей", - сказал Юрий Шалабаев.
Напомним, дополнительные меры безопасности введены в Нижегородской области. Было принято решение об отмене сегодняшнего салюта.
"Все мы сегодня внимательно слушали обращение Президента и Верховного Главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве!" - подчеркивал Глеб Никитин.
Также в Нижнем Новгороде отменены концерты Димы Билана и Линды.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+