Нижегородская область попала в топ-3 конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион для молодых" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область попала в топ-3 конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион для молодых". Об этом сообщили в Росмолодежи.

Согласно информации, всего субсидии получат 47 регионов.

Нижегородская область заняла в конкурсе третье место с 133 баллами. Региону будет выделена субсидия на создание пространства для молодых семей и другие молодежные проекты в размере более 171,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вышла в лидеры по итогам первого сезона Всероссийского конкурса проектов "Росмолодежь.Гранты".