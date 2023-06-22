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Общество

Нижегородская область попала в топ-3 конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион для молодых"

24 июня 2023 17:18  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область попала в топ-3 конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион для молодых". Об этом сообщили в Росмолодежи.

Согласно информации, всего субсидии получат 47 регионов.

Нижегородская область заняла в конкурсе третье место с 133 баллами. Региону будет выделена субсидия на создание пространства для молодых семей и другие молодежные проекты в размере более 171,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вышла в лидеры по итогам первого сезона Всероссийского конкурса проектов "Росмолодежь.Гранты".

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