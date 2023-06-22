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Нижегородская область попала в топ-3 конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион для молодых". Об этом сообщили в Росмолодежи.
Согласно информации, всего субсидии получат 47 регионов.
Нижегородская область заняла в конкурсе третье место с 133 баллами. Региону будет выделена субсидия на создание пространства для молодых семей и другие молодежные проекты в размере более 171,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вышла в лидеры по итогам первого сезона Всероссийского конкурса проектов "Росмолодежь.Гранты".
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