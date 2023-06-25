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Общество

Минтранс не планирует строить понтонную переправу на время ремонта Стригинского моста

26 июня 2023 10:15  [169] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Минтранс не планирует строить понтонную переправу на время ремонта Стригинского моста. Об этом сообщили представители министерства, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как рассказала нижегородка, на выходных путь из Дзержинска до Богородска у нее занял почти 4,5 часа. Для решения этой проблемы она предложила построить понтонный мост.

Как сообщили в Минтрансе, такой вариант организации движения невозможен из-за необходимости в строительстве причальных стенок, подъездных путей и другой инфраструктуры. Кроме того, в регионе нет самого понтонного моста, стоимость которого начинается от 1,5 млрд рублей.

Также в министерстве отметили, что на установку моста должен быть разработан проект, который затем необходимо отправить в Госэкспертизу для проверки. За время разработки документации и ее проверки ремонт Стригинского моста уже завершится.

Напомним, на ремонт Стригинского моста было выделено около 1,8 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил ускорить ремонт Стригинского моста.

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Теги:
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