Территорию бывшей усадьбы Демидовых благоустроят в селе Быковка Воротынского района Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Соглашение о подготовке концепции благоустройства территории бывшей усадьбы Демидовых, Рождественской и Зимней церквей в Быковке Воротынского района подписали АНО "АСИРИС", районная администрация и студия ландшафтной архитектуры "Фьюжн". Об этом сообщили в Агентстве по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области.

Согласно информации, имение, включающее в себя деревянный господский дом, парк, церкви Знамения Пресвятой Богородицы и Рождественскую, было построено в начале XIX века.

В усадьбе сейчас работает краеведческий музей, а на территории церкви Рождества Христова сохранился крупнейший в стране некрополь Демидовых, насчитывающий около 30 захоронений. В парке с 2007 года проводится фестиваль "Демидовская сирень".

Концепция благоустройства усадьбы предусматривает расчистку территории и сиреневой аллеи, обустройство дорожек, парковок и площадки для мероприятий, установку малых архитектурных форм, информационных стендов, восстановление почвенного покрова, благоустройство подпорной стенки рядом с Рождественской церковью у выхода к оврагу, создание коллекции сирени всех видов и восстановление границ утраченного каменного дома Демидовых.

Некрополь восстановит проектная группа "Риедер" из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе.

Также напомним, что концепции фасадов и колористических решений разработают для исторических домов в Семенове.

СПРАВКА:

Демидовы — род богатейших русских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий. Род Демидовых был внесён в I, II, III части родословных книг Московской, Нижегородской и Санкт-Петербургской губерний.

Быковка была основана ещё в середине 17 века и принадлежала князьям Воротынским, потом графу Головину. В 1720 году эти земли купил основатель династии Никита Демидович Антюфеев, который стал действующим дворянином и взял фамилию Демидов.

После смерти Никиты Быковка переходила по наследству его сыну Акинфию, затем внуку Прокофию, а после правнуку Льву.

Ветвь потомков Прокофия называют нижегородской ветвью, а село Быковку – её родовым гнездом.