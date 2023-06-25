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QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы появятся на страницах учебников истории

25 июня 2023 15:32  [206] Общество

Новые учебники истории планируют обогатить подборками тематических художественных и документальных фильмов. Для этого на станицах будут размещены специальные QR-коды со ссылками. Об этом рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сообщает телеканал "360".

Как пояснил помощник президента, в текст будут включены рекомендации по использованию художественных и документальных фильмов, и некоторые ссылки будут выполнены в виде QR-кодов.

Согласно информации, учебники по истории России для старшеклассников уже переданы в издательства. По ним школьники начнут заниматься с 1 сентября нового учебного года.

Ранее сообщалось, что материалы о геноциде советского народа нацистами будут включены в учебники истории.

Кроме того, темы, связанные со спецоперацией на Украине, включат в задания ЕГЭ по истории. Правда, это будет сделано после того, как обновлённые учебники дойдут до всех российских школ, и школьники изучат соответствующие материалы.

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Теги:
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