Задания об СВО добавят в ЕГЭ по истории Общество

Темы, связанные со спецоперацией на Украине, включат в задания ЕГЭ по истории. Правда, это будет сделано после того, как обновлённые учебники дойдут до всех российских школ, и школьники изучат соответствующие материалы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Рособрнадзор.

В частности, ЕГЭ по истории скорректируют с учётом новых вопросов.

Напомним, учебник истории с разделом об СВО планируют сделать доступным для учащихся 10–11 классов уже в этом году, и 2024–2025 годам он должен появиться уже во всех школах.

Ранее сообщалось, что курс по начальной военной подготовке для старших классов появится во всех школах России со следующего учебного года.

Напомним, внедрение единого подхода к образованию в России начнётся уже в 2023 году. Закон о введении так называемого "золотого стандарта" образования предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов: по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии, а также по ОБЖ.

Также сообщалось, что преподавание истории родного края во всех школах России приведут к единому образцу.