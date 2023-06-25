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Массовый полет аэростатов пройдет в Нижнем Новгороде 27 июня в рамках рамках Международного кубка содружества "МКС" по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, общий взлет пройдет на стадионе "Труд".
Вход на мероприятие откроется в 18:00. Нижегородцев ожидают выступления кавер-группы "ДжонниДепп", DJ Kupper, а также танцевальный номер от команды чирлидеров Redtie.
Общий взлет аэростатов состоится в 20:00. Вход на мероприятие свободный.
Напомним, с 23 по 28 июня в Нижегородской области проходит Международный чемпионат по воздухоплавательному спорту "Кубок содружества".
В нем принимают участие 25 пилотов из Бразилии, Армении, Узбекистана и Казахстана, а также из 16 российских регионов.
Также отметим, что в августе в Нижнем Новгороде состоится несколько зрелищных воздухоплавательных мероприятий: фестиваль тепловых аэростатов "Приволжская фиеста" (с 16 по 21 августа) и всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кубок Помолова" (с 16 по 20 августа). Кроме того, полёты над городом и привязные подъёмы на воздушных шарах будут проводиться в течение всего летнего сезона.
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