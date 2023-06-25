Почти 200 заявок подано на соискание премии Нижнего Новгорода

На соискание Премии Нижнего Новгорода в 2023 году было подано 189 заявок. Об этом сообщили в департаменте культуры мэрии.
Согласно информации, заявки уже сформированы, распределены по номинациям и переданы экспертным комиссиям для проведения экспертизы в соответствии с методикой оценки работ.
Директор департамента культуры Светлана Гуляева отметила, что в этом году было принято рекордное количество проектов.
Так, больше всего заявок было подано в рамках номинации "Образование" - 29 заявок. На втором месте номинация "Просветительство в области культуры" - 19, на третьем - "Родительское просвещение" - 17 заявок.
Напомним, в 2022 году на премию города было подано 94 заявок, из которых 34 дошли до финала. Авторы 15 проектов стали лауреатами премии города Нижнего Новгорода.
В этом году размер премии был увеличен до 1 млн рублей.
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