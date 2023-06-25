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Общество

Уже 3,5 тысяч кубометров земли вывезено со стройплощадки станции метро "Сенная"

27 июня 2023 10:34  [68] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Уже 3,5 тысяч кубометров земли вывезено со стройплощадки станции метро "Сенная". Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, на стройплощадке продолжается возведение стартового котлована для проходческого щита.

Дно котлована углублено уже более чем на шесть метров.

Отмечается, что выкопанный грунт будет вывезен на специальный полигон, а в дальнейшем будет использован для технологической засыпки.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит, который начнет движение в сторону станции "Площадь Свободы", будет запущен в октябре-ноябре 2023 года.

Также напомним, что в ближайшее время движение общественного транспорта и автомобилей будет изменено на ряде улиц в центре Нижнего Новгорода из-за строительства метро.

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Теги:
Метро Строительство
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