ЦРТС назвал маршруты общественного транспорта с наименьшим числом безбилетников в июне

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, на каких маршрутах контролеры Центра развития транспортных систем в этом месяце выявили наименьшее число "зайцев".
Так, самые дисциплинированные нижегородские пассажиры пользуются трамваями №2, №18 и №3, автобусными маршрутами А-25, А-35, А-9, А-43.
Также наименьшее число безбилетников отмечается на троллейбусном маршруте №4.
Чаще всего "зайцев" выявляют в автобусах А-15, А-17, А-40, А-48, а также на троллейбусных маршрутах № 27 и №9.
Ранее ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде в мае.
Также напомним, что нижегородские перевозчики будут предоставлять отчеты за проезд остановок водителями автобусов.
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