ЦРТС назвал маршруты общественного транспорта с наименьшим числом безбилетников в июне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, на каких маршрутах контролеры Центра развития транспортных систем в этом месяце выявили наименьшее число "зайцев".

Так, самые дисциплинированные нижегородские пассажиры пользуются трамваями №2, №18 и №3, автобусными маршрутами А-25, А-35, А-9, А-43.

Также наименьшее число безбилетников отмечается на троллейбусном маршруте №4.

Чаще всего "зайцев" выявляют в автобусах А-15, А-17, А-40, А-48, а также на троллейбусных маршрутах № 27 и №9.

Ранее ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде в мае.

Также напомним, что нижегородские перевозчики будут предоставлять отчеты за проезд остановок водителями автобусов.