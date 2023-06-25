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Общество

Нижний Новгород во втором квартале 2023 года занял 11 место в рейтинге качества жизни

27 июня 2023 11:58  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Финансовый университет при правительстве РФ представил итоги мониторинга качества жизни в российских городах во втором квартале 2023 года.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: уровень материального благополучия населения, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания, экологическая обстановка, качество работы школ и вузов, распространенность деструктивного поведения, интерес к культурным ценностям, конфликтность общественных отношений, состояние дорог, работа учреждений ЖКХ, условия ведения бизнеса.

Нижний Новгород по итогам мониторинга во II квартале 2023 года набрал 70,6 балла, что позволило городу занять 11 строчку в рейтинге.

Специалисты также отметили основные проблемы Нижнего Новгорода, снижающие качество жизни. Это состояние дорог, недоступность учреждений культуры, деструктивное поведение, недостаточный уровень жизни и проблемы в работе ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов.

Также напомним, что регион занял 18 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения.

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