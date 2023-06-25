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Общество

Готовность дороги от ЖК "Анкудиновский парк" к улице Академика Сахарова составляет около 70%

27 июня 2023 12:29  [128] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов проверил ход строительства дорог для ЖК "Анкудиновский парк" и ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, сейчас в работах задействовано 87 рабочих и 37 единиц техники.

Как сообщил подрядчик ООО "Профстройресурс", готовность дороги протяженностью 2,58 км, связывающей ЖК "Анкудиновский парк" с улицей Академика Сахарова и Казанским шоссе, составляет около 70%. Сейчас завершается устройство земляного полотна и геосинтетической армирующей сетки, идет строительство ливневки, установка бордюров, прокладка силовых кабелей для будущих линий освещения.

Эта дорога должна быть завершена осенью 2023 года. Ее стоимость составляет около 900 млн рублей.

Сергей Морозов отметил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Минтрансу после запуска в эксплуатацию дороги в ЖК "Анкудиновский парк" оперативно запустить по ней общественный транспорт.

Вторая дорога протяженностью 2,66 км соединит улицу Академика Сахарова и улицу Генерала Ивлиева. Ее стоимость составляет 743,112 млн рублей, срок сдачи в эксплуатацию – конец 2024 года. Подрядчик - ООО "Нижегородавтодор". Готовность дороги - около 15%.

Ранее сообщалось, что ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде ведется в соответствии с графиком.

Также напомним, что строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению.

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Теги:
Дороги Строительство
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