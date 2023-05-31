Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде ведется в соответствии с графиком

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Первый этап капремонта путепровода на четвертом километре Московского шоссе через улицу Кузбасскую идет в соответствии с графиком. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".
Согласно информации, сейчас проходят работы под пролетными строениями.
Заместитель генерального директора МКУ "ГУММиД" Илья Беба отметил, что на путепроводе с 1963 года проводились только косметические ремонты.
Сейчас в рамках капитального ремонта организован демонтаж плиты проезжей части, барьерных и перильных ограждений, перенос контактной сети. Сейчас работы выполняются под пролетными строениями.
"У нас пять пролетов на каждом этапе, нужно поднять каждый пролет домкратами, смонтировать опорные части и потом пролеты опустить, параллельно отремонтируем балки пролетных строений, конусы, ригели, лестничные сходы и опоры", - рассказал Илья Беба.
Напомним, ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде начался 16 мая.
Подрядчиком выполнения работ на путепроводе было выбрано ООО "Нижавтодорстрой".
Работы здесь будут проходить в течение двух лет. В это время поочередно будут закрываться две из шести полос для движения.
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