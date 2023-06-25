Виновника смертельной аварии на Стригинском мосту арестовали на 2 месяца Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Решением Нижегородского районного суда виновника смертельной аварии на Стригинском мосту арестовали на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

61-летний водитель фуры обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, ДТП с участием трёх большегрузов и кроссовера произошла 22 июня около 15:00 на 411 км Южного обхода Нижнего Новгорода.

Грузовой автомобиль DAF двигался в сторону Казани и врезался в попутный автомобиль Geely Atlas. В результате легковушку зажало между двух фур, а все находившиеся ней люди погибли на месте аварии: это мужчина, две женщины и две двухмесячные девочки.

Виновника аварии задержали 23 июня в рамках возбужденного уголовного дела о смертельном ДТП.

26 июня с водителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники ССО по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области предоставили видео момента ДТП.