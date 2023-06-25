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Общество

Ряд международных мероприятий пройдет в Нижегородской области до конца года

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Департамент внешних связей правительства Нижегородской области в ходе круглого стола "Взаимодействие с соотечественниками на уровне регионов Российской Федерации" на Х Форуме регионов России и Беларуси представил опыт региона по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам директора департамента Ольги Гусевой, проживающие за рубежом россияне выступают проводниками гуманитарных связей и отношений с зарубежными странами. 

В департаменте отмечают эффективность реализации нижегородских проектов по взаимодействию с молодыми соотечественниками. Так, в Дне молодежи в Нижнем Новгороде приняли участие представители городов-молодежных столиц из Беларуси, Узбекистана, Азербайджана и Армении.

Также в 2023 году в Нижегородской области пройдет ряд масштабных мероприятий, участниками которых станут молодые соотечественники, представители стран СНГ и других дружественных стран, а также зарубежные творческие коллективы.

Так, в июле в Нижнем Новгороде пройдут международный фестиваль народного творчества "Хрустальный ключ" с участием народных коллективов из разных стран мира, международный фестиваль-конкурс театральных коллективов и художественного слова "Весь мир - театр" и Форум креативных территорий.

С 15 по 17 сентября в Городце пройдет Международный кинофестиваль имени святого Александра Невского, в конкурсной программе которого примут участие молодые кинематографисты из стран СНГ и других дружественных стран.

Со 2 по 12 августа будут организованы курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы, в которых примут участие 30 соотечественников, проживающих в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.

8 декабря в Городце состоится международный форум "Народная дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества". Участники обсудят использование народной дипломатии как способа установления и развития международных связей в условиях изменяющейся геополитической ситуации.

Ранее сообщалось, что около 300 граждан Германии намереваются переехать в Нижегородскую область в 2023 году.

Также напомним, что более 80 семей прибыло в Нижний Новгород в 2022 году по программе содействия добровольному переселению соотечественников.

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Теги:
Международное сотрудничество
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