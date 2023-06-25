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Общество

Ремонт участка дороги Пильна - Курмыш завершился на два месяца раньше срока

27 июня 2023 15:13  [39] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт участка дороги Пильна - Курмыш завершился на два месяца раньше срока. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние был приведен участок дороги протяженностью более 12 км от Пильны до деревни Рыхловка.

Комиссия уже провела лабораторные исследования асфальтобетонной сети, замеры физических объемов и уклонов. По итогам проверки дорога была принята.

Также в Пильнинском районе завершился ремонт подъезда к селу Бортсурманы протяженностью чуть более 1 км.

Ранее сообщалось, что готовность дороги от ЖК "Анкудиновский парк" к улице Академика Сахарова составляет около 70%.

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Теги:
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