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Политика

Татьяна Гриневич заявила о поддержке действующего губернатора Глеба Никитина на сентябрьских выборах

27 июня 2023 15:49  [164] Политика
Татьяна Гриневич

Татьяна Гриневич

Фото: пресс-служба ЗСНО

Представители партии "Справедливая Россия-За правду" озвучили позицию по поводу участия в выборах губернатора Нижегородской области, которые состоятся в Единый день голосования 10 сентября.

"В тот момент, когда сопредседатель нашей партии Захар Прилепин пережил страшное покушение, Глеб Сергеевич Никитин активно включился в вопросы оказания ему помощи и поддержки. Главой региона были даны чёткие и оперативные указания, которые отвели нашего друга и соратника от опасной черты. В связи с этим мы приняли единственное возможное для нас решение. Мы не будем выдвигать кандидата от нашей партии на пост губернатора Нижегородской области. Человеческие и управленческие качества Глеба Сергеевича Никитина достойны похвалы. Мы поддержим его кандидатуру", – высказался председатель партии Сергей Миронов.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель регионального совета партии "Справедливая Россия-За правду" Татьяна Гриневич добавила, что солидарна с лидером партии.

"Настоящее время требует консолидации позиций в интересах здравого смысла. В ближайшее время на Конференции регионального отделения мы обсудим, как и какими силами партия будет участвовать в едином дне голосования в этом году", - отметила она.

"В планах у нас подготовка наказов Глебу Никитину на основе наработок наших депутатов в районах области, в городской Думе Нижнего Новгорода и Законодательном собрании Нижегородской области. Также в планах подготовка и проведение избирательных кампаний в районах Нижегородской области и Нижнем Новгороде", - рассказала председатель регионального совета "Справедливой России".

Татьяна Гриневич также подчеркнула, что по многим вопросам НРО партии сходится во взглядах с работой действующего губернатора и правительства региона.

"Но по некоторым темам у нас есть иная принципиальная позиция, от которой мы не собираемся отступать. И именно эта наша аргументированная позиция по ряду вопросов и ляжет в основу наказов к Глебу Никитину... Будем стараться и далее работать за справедливость на благо нижегородцев!" - сказала представитель партии, отметив, что "сейчас системной оппозиции только в корректной политической дискуссии с партией большинства можно отстаивать свою точку зрения и приходить к общему мнению в интересах наших людей". "Шаг за шагом "отгрызать" у этого большинства справедливые и правдивые решения в интересах российского общества. Так поступательно работает и будет работать наше Нижегородское региональное отделение партии", - добавила Татьяна Гриневич.

Она особо отметила молниеносную реакцию губернатора Глеба Никитина на события 6 мая.

"Несмотря на то, что мы в оппозиции, он сделал всё возможное для нашего сопредседателя партии Захара Прилепина. Это дорогого стоит. Желаю Глебу Никитину успеха на выборах, а Захару Прилепину – скорейшего выздоровления", – сказала Татьяна Гриневич.

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Теги:
Выборы Глеб Никитин Справедливая Россия
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