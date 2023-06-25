Улица Лузянина и сквер Гусева появятся в Нижнем Новгороде

Имена выдающихся нижегородцев будут присвоены двум скверам и улице, расположенным в Нижегородском, Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода. Соответствующие решения были приняты на заседании городской Думы 28 июня.
В частности, сквер на пересечении улиц Фруктовой и Родионова получит название "Сквер Народного художника РСФСР Гусева" в честь Почётного гражданина Горького, кавалера ордена Ленина, выдающегося российского скульптора Павла Гусев.
Сквер перед ТЦ "Канавинский" будет назван в честь Героя Советского Союза Фильченкова. В ноябре 1941 года под Севастополем в неравном бою с фашистами он бросился под гусеницы вражеского танка, обвязавшись гранатами.
Кроме того, в строящемся жилом комплексе "Бекетов Парк" в Советском районе появится улица Владимира Лузянина.
Напомним, что герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, Почётный авиастроитель, президент НАО "Гидромаш" Владимир Лузянин ушел из жизни в августе 2021 года.
В апреле 2022 года в память о нем на фасаде административного корпуса НАО "Гидромаш" была открыта мемориальная доска.
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