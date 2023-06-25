Площадь ТОР "Саров" в Нижегородской области расширена почти в два раза Бизнес

Фото: с сайта технопарка "Саров"

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах одобрила расширение границ ТОР "Саров" в Нижегородской области.

Согласно информации, в перечь земельных участков ТОР будет включено 14 участков. Свой интерес к реализации своих проектов на новых площадях уже проявили семь инвесторов.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, площадь ТОР будет увеличена до 76 гектаров, что позволит создать в регионе более 200 новых рабочих мест и привлечь 1,8 млрд рублей инвестиций. Ожидается, что налоговые поступления в бюджет Нижегородской области с 2023-го по 2032 год превысят 1 млрд рублей.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития в Сарове была создана в 2017 году.

Ранее сообщалось, что территория ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске увеличена в 10 раз.