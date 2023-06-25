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Первые 60 учащихся "Школы креативных индустрий" прошли конкурсный отбор в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, всего в отборе приняли участие более 90 ребят в возрасте 12-17 лет, которые присылали свои творческие анкеты и видеовизитки.
На втором этапе прошли творческие собеседования с наставниками школы, среди которых были режиссер Андрей Марков, портретный фотограф Андрей Репин и специалист студии dreamlazer Ольга Савельева. Ребята демонстрировали свои творческие работы и рассказывали о будущих проектах.
По итогам работы приемной комиссии было отобрано 60 подростков, рекомендованных для поступления и обучения в "Школе креативных индустрий".
Занятия начнутся осенью 2023 года. Обучение будет вестись по четырем направлениям: интерактивные цифровые технологии, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика.
Срок обучения составит два года.
Напомним, "Школа креативных индустрий" разместится на улице Варварской, д.3В - в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института.
Ранее сообщалось, что "Школа реставрации" появится в Нижполиграфе в 2023 году.
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