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Общество

Первые 60 учащихся "Школы креативных индустрий" прошли конкурсный отбор в Нижнем Новгороде

28 июня 2023 17:31  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые 60 учащихся "Школы креативных индустрий" прошли конкурсный отбор в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, всего в отборе приняли участие более 90 ребят в возрасте 12-17 лет, которые присылали свои творческие анкеты и видеовизитки.

На втором этапе прошли творческие собеседования с наставниками школы, среди которых были режиссер Андрей Марков, портретный фотограф Андрей Репин и специалист студии dreamlazer Ольга Савельева. Ребята демонстрировали свои творческие работы и рассказывали о будущих проектах.

По итогам работы приемной комиссии было отобрано 60 подростков, рекомендованных для поступления и обучения в "Школе креативных индустрий".

Занятия начнутся осенью 2023 года. Обучение будет вестись по четырем направлениям: интерактивные цифровые технологии, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика.

Срок обучения составит два года. 

Напомним, "Школа креативных индустрий" разместится на улице Варварской, д.3В - в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института.

Ранее сообщалось, что "Школа реставрации" появится в Нижполиграфе в 2023 году.

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Теги:
Креактивные индустрии Образование
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