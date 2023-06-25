Межведомственные межрегиональные учения по устранению аварий на электросетях проходят в Володарском районе

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский посетили межведомственные межрегиональные учения в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в учениях задействовано около 900 человек, представляющих органы власти Нижегородской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областей, а также Республики Марий Эл, УФСБ, прокуратуру, МЧС, Волжско-Окское управление Ростехнадзора, администрации муниципальных образований, Единую дежурную диспетчерскую службу и территориальные сетевые организации.
В рамках учений ведомства отрабатывают слаженность в принятии решений на всех уровнях при организации аварийно-восстановительных работ.
Глеб Никитин отметил, что ранее в Нижегородской области была актуализирована программа повышения надежности электросетей. Ее реализация запланирована на два ближайших года.
К практической части учений присоединились 127 человек производственного персонала из 11 филиалов компании и бригады МЧС. Оценивалась оперативная явка бригад на место, эффективность и слаженность их взаимодействия при выполнении заданий.
По словам Игоря Маковского, тренировка поможет участникам справиться с возможными технологическими нарушениями в предстоящий отопительный сезон.
Ранее сообщалось, что Центр управления сетями открылся в Нижнем Новгороде.
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