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Общество

Устройство четвертого яруса стартовало на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде

29 июня 2023 10:01  [43] Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Устройство плит-перекрытий четвертого яруса стартовало на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, уже более чем на 50% выполнено устройство лестниц и лифтовых шахт, смонтировано 34% металлоконструкций, продолжается кладка стен внутренних помещений.

На данный момент смонтировано более 6 тысяч тонн колонн и балок, около 1 700 тонн металлоконструкций постановлено на площадку. 

Также полностью заармирована фундаментная плита основания одной из трех площадок.

Кроме того, на стройплощадке подготовили 350-тонный гусеничный кран для монтажа ферм арены. Монтаж металлоконструкций планируется завершить в 2023 году.

В работах задействовано более 570 человек и 22 единицы техники.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что строительство ледовой арены может завершиться уже в следующем году.

Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года.

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Теги:
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